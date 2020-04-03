مدينة صينية تتخذ قرارا صارما بشأن أكل القطط والكلاب وتتوعد المخالفين!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت مدينة شنجن (Shenzhen) إحدى أكبر المدن في الصين، اليوم الخميس أنها ستقوم بحظر أكل القطط والكلاب ابتداء من مايو المقبل، ليضاف ذلك القرار إلى حظر تجارة وتناول الحيوانات البرية.

وتؤكد حكومة المدينة، على موقعها على الإنترنت، أن هذا القرار هو “الأكثر صرامة” في الصين منذ أن بدأت السلطات الوطنية حملة ضد تناول الحيوانات البرية بعد الاشتباه في أن ظهور فيروس كورونا المستجد قد يكون مرتبطا بسوق ووهان لبيع مثل هذه الحيوانات.

ويحظر أيضا أكل حيوانات مثل الثعابين أو السحالي، ومع ذلك، فإن المدينة الكبرى في جنوب شرق البلاد ستسمح بالاستهلاك المستمر للحيوانات المائية غير المحظورة صراحة، مثل السلاحف والضفادع.

وسيواجه أولئك الذين يستمرون في استهلاك الحيوانات البرية غرامات لا تقل عن 150 ألف يوان (أكثر من 21 ألف دولار)، بينما سيواجه من يبيعونها عقوبات تبدأ من 100 ألف يوان (أكثر من 14 ألف دولار).

وأشارت جمعية الرفق بالحيوان الدولية في بيان لها إلى أن جمعيات الرفق بالحيوان رحبت بالقرار وقالت “إنها أول مدينة في الصين تحظر إنتاج وتناول لحوم الكلاب والقطط”.

ووفقا لتقديرات هذه المنظمة، يتم قتل 10 ملايين كلب و4 ملايين قطط كل عام للاستهلاك في الصين.

جدير بالذكر أنه وبعد أن ارتبط بيع الحيوانات البرية في سوق ووهان بوباء “كوفيد-19″، دعا العديد من الصينيين على وسائل التواصل الاجتماعي لإنهاء هذه التجارة.

وكالات