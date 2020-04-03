شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة” إنّ مباحث شرق النيل ألقت القبض على المتهم بقتل وكيل نيابة مدينة المجلد محمد باشا يسن. وكشفت الصحيفة بحسب مصادرها عن تمكّن شركة مباحث شرق النيل وقسم التكامل بالتعاون مع نيابة قسم الحاج يوسف من القبض على المتهم خلال كمين محكّم في منطقة الوادي الأخضر بشرق النيل. وأعلن عن شروع سلطات قسم التكامل في استجواب المتهم على ذمّة البلاغ المدوّن ضده بالقتل العمد لوكيل النيابة لمعرفة ملابسات الواقعة. وأشارت إلى أنّ السلطات استطاعات القبض على المتهم بعد تنفيذ كمين في مواجهته من منطقة أمدرمان حيث كان يفرّ في كلّ مرة حتى القبض عليه بالأمس بمنطقة الوادي الأخضر شرق النيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباحث شرق النيل تلقي القبض على المتهم بقتل وكيل نيابة مدينة المجلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.