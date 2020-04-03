السر قدور “محتجاً”.. يقرر إيقاف تسجيل حلقات “أغاني وأغاني”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف الإعلامي والشاعر السر قدور عن إيقاف تسجيل حلقات برنامج “أغاني وأغاني” لهذا العام بعد قرار لجنة إزالة التمكين بتوصية إعفاء مدير القناة حسن فضل المولي. وأكد قدور في تصريحات بحسب صحيفة السوداني، إن قراره لا رجعة فيه، قائلاً: “إيقاف حسن يعني نهاية القناة وأنا ما عايز أشارك في النهاية”. وأضاف قدور بالقول “أخطرت رئيس مجلس الإدارة وجدي ميرغني والذي طلب منه ضرورة عقد إجتماع السبت القادم عقب حضوره من مدينة القضارف، كما أخطرت حسن والذي طلب مني المواصلة ورفضت وأخيراً أخطرت عمار شيلا”. ولفت قدور إلى أنه تم تسجيل (16) حلقة من البرنامج و أن على الإدارة أن تبثها إذا أرادت، مختتماً تصريحه بقوله “لكن تراجعي عن القرار أمر مستحيل”.