الغرفة التجارية: الدولار سيهزم تحديد أسعار تأشيرية للسلع

توقع الأمين العام لغرفة التجارية ولاية الخرطوم الطيب طلب وفقاً لمصادر أمس ، تراجع قرار وزارة الصناعة والتجارة عن قرارها بتسعير السلع باسعار تأشيرية.

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وقال الطيب بحسب صحيفة السوداني، ان القرار نظرياً مقبول ولكن مع ارتفاع الدولار وعدم السيطرة عليه لا يمكن تطبيقه واقعياً، لعدم توفر العملة بالسوق وارتفاع تكلفة التجار ، فضلاً عن صعوبات تجابه السعر التأشيري خاصة وان تجار القطاعي لا يفهمون شيئاً عن السعر التأشيري والأرباح الهامشية المفروضة عليهم، مشيراً إلى أن التجارة والسوق حر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)