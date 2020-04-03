الغرفة التجارية: الدولار سيهزم تحديد أسعار تأشيرية للسلع

التاريخ: 03-أبريل-2020
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توقع الأمين العام لغرفة التجارية ولاية الخرطوم الطيب طلب وفقاً لمصادر أمس ، تراجع قرار وزارة الصناعة والتجارة عن قرارها بتسعير السلع باسعار تأشيرية.
وقال الطيب بحسب صحيفة السوداني، ان القرار نظرياً مقبول ولكن مع ارتفاع الدولار وعدم السيطرة عليه لا يمكن تطبيقه واقعياً، لعدم توفر العملة بالسوق وارتفاع تكلفة التجار ، فضلاً عن صعوبات تجابه السعر التأشيري خاصة وان تجار القطاعي لا يفهمون شيئاً عن السعر التأشيري والأرباح الهامشية المفروضة عليهم، مشيراً إلى أن التجارة والسوق حر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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