ترباس ينسحب من “أغاني و أغاني” احتجاجاً.. ومقاطعاً “النيل الازرق”

أعلن الفنان كمال ترباس انسحابة من برنامج “أغاني وأغاني” لهذا العام احتجاجاً ومقاطعة قناة النيل الازرق على إقالة المدير العام لقناة النيل الازرق الجنرال حسن فضل المولي. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني، كان من المقرر ان يسجل الفنان كمال ترباس (4) حلقات في برنامج أغاني و أغاني للعام 2020م، الذي يبث في شهر رمضان المقبل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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