بعد صدور قرار منعهن من العمل كإجراءات احترازية بسبب فايروس الكورونا، ستات الشاي بمدينة عطبرة يعبرن عن رفضهن للقرار ويخرجن في تظاهرة محدودة. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني، أفاد شاهد عيان ان مجموعة منهن عملن علي إغلاق شارع المحلية بحائط بشري في انتظار خروج مسؤول للتحدث معهن، لافتاً الى أن اعتراضهن جاء بأن عملهن هو مصدر الرزق الوحيد لكثير منهن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “ستات الشاي” في عطبرة يترسن شارع المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.