مطالبات بضرورة تسليم نفسه.. فنان كبير ضمن ركاب طائرة الإمارات

طالب عدد من الناشطين ضمن صفحاتهم الشخصية فناناً كبيراً كان ضمن ركاب الطائرة القادمة من الإمارات والتي تعرض عدد من ركابها لفايروس “الكورونا”، بضرورة تسليم نفسه للسلطات أو الإبلاغ عنه حال رفضه للتسليم حفاظاً على سلامته وسلامة من حوله. وبحسب صحيفة السوداني، كشفت مصادر وجود والدة فنان كبير ضمن ركاب ذات الرحلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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