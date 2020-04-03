هدى عربي تعتذر عن مواصلة تسجيل برنامج (أغاني و أغاني)

اعتذرت الفنانه هدى عربي لقناة النيل الأزرق والسادة المشاهدين عن مواصلة تسجيل ما تبقى من حلقات أغاني وأغاني.
و قالت عربي يصعب عليها أن طل على المشاهدين لا ترضاها و لا يرضاها المشاهد لها بعد إقالة المدير العام لقناة النيل الأزرق حسن فضل المولي.
وتابع هدى : ”حسن فضل المولى يمثل بالنسبة لي هادي ومرشد في مسيرتي الفنية وحتى على الصعيد الأسري فمن باب الوفاء و الصدق مع الذات اعتذر”.
و أكدت إن الفنان بطبعه إنسان يتأرجح احساسه بين الحزن والفرح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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