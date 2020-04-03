هجوم أسفيري عنيف على الفنانة “حياة الفهد”

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على الفنانة الكويتية حياة الفهد عقب تصريحاتها على فضائية ATV إذ طالبت الفهد عبر المداخلة ضرورة إجلاء الكويت من كل العمالة الوافدة وترحيلهم ولو بالقوة لأن الكويت لا تتحمل وجودهم، متمنية لو أن الأمر بيدها لكانت رمت بهم في الصحراء.

وجاء غضب السودانيين بحسب صحيفة السوداني، على الفهد لوجود عدد من المصابين السودانيين من بينهم إعلامية معروفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)