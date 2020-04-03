الصين: سنقف مع السودان لدحر جائحة “كورونا” وبناء قدراته الصحية

التاريخ: 03-أبريل-2020
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أكد سفير الصين ما شين مين تعزيز الجهود المشتركة بين الصين والسودان لمحاربة جانحة كوفيد 19 (كورونا). وقال إن بلاده ستقف مع السودان لدحر جائحة كورونا، وتجاوز الأزمة فضلاً عن إجراء مزيد من التعاون في المجال الصحي بين البلدين، وبناء القدرات للكوادر الصحية في السودان، مبيناً أن احتواء الأزمة يحتاج إلى تضامن الجميع. وقال بحسب صحيفة السوداني أمس، ”لقد عبر السودان، على أعلى مستوى، عن تعاطفه ودعمه وقلقه عن ما يجرى في الصين“.
وأبان ما شين مين أن السفارة الصينية في السودان أجرت عدداً من الاتصالات مع الوزارات ذات الصلة لتعزيز تبادل الخبرات، شملت وزارتي الخارجية والصحة وذلك من أجل التفاكر وتبادل الخبرات حول كيفية التعاطي مع الوباء عبر الآلية المشتركة لتبادل المعلومات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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