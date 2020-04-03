وزارة الصناعة: ثُلثا السيارات غير مرخصة

كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله أن إجمالي السيارات المرخصة بالبلاد (680) ألف سيارة من جملة (1.7) مليون سيارة، بترخيص لا يتجاوز ثلث عدد السيارات الموجودة.

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وأكد الوكيل في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة أمس أن الوزارة تواصلت مع شرطة المرور قبل إصدار قرار وقف استيراد السيارات، وأشار إلى أنهم وجدوا أن عدد السيارات بالسودان مليون و700 ألف سيارة، المرخص منها (680) ألف سيارة فقط، ونوه إلى أن ثلثي عدد السيارات بالسودان غير مرخصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)