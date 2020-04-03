نقيب الأطباء: أكرم التوم أفضل وزير صحة في تاريخ السودان

التاريخ: 03-أبريل-2020
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جددت نقابة الأطباء السودانيين وقوفها وتضامنها مع وزير الصحة أكرم علي التوم في مواجهة الحملة التي تقودها بعض الكيانات الطبية للإطاحة به.
وأكد نقيب الأطباء د. أحمد الشيخ لمصادر أمس، أن من يطالبون بإقالة الوزير أكرم يبحثون عن مكاسب شخصية نُزعت منهم بفعل الثورة، واتهم من يقودون الحملة ضد وزير الصحة، بأنهم كوادر يتبعون للنظام البائد.
وقال الشيخ بحسب صحيفة الصيحة “هؤلاء الأطباء ورؤساء الكيانات الطبية يتبعون للنظام السابق ويدينون بالولاء له، لذلك يبخسون من إنجازات الثورة في قطاع الصحة ومجهودات الوزير”، ونبه إلى أن أكرم التوم أفضل وزير صحة في تاريخ السودان، والدعوات للإطاحة به (باطلة)، وقلل من تأثير الأصوات المطالبة بإقالة الوزير والتي قال إنها بلا قيمة ولن تتحقق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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