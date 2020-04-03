المقعد الفارغ لوزير الدفاع يثير الحزن في جلسة مجلس الوزراء

التاريخ: 03-أبريل-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements بدأ مجلس الوزراء في الثانية عشرة ظهر أمس جلسته بالترحم على وزير الدفاع الراحل الفريق أول جمال عمر، وقراءة الفاتحة على روحه وقوفاً. وكانت مشاعر الحزن بادية على وجوه الوزراء، في وقت تداول فيه مغردون صورة لوزير الأوقاف وهو يجهش بالبكاء عند رؤيته المقعد الفارغ لوزير الدفاع. وتعتبر جلسة مجلس الوزراء الأولى له عقب الرحيل المفاجئ لوزير الدفاع نهاية الأسبوع الماضي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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