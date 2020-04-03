شاهد.. بالصورة والفيديو: الإعلامية رفيدة ياسين تناقش الكورونا بملابس ضيقة وقصيرة تكشف عن (ساقيها)

نشرت بعض صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جزء من فقرة قدمتها الإعلامية السودانية المعروفة رفيدة ياسين على قناة العربية التي تعمل بها كمذيعة ومراسلة من بلادها في بعض الأحيان.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تحدثت رفيدة خلال المادة التي قدمتها عن تأثير فايروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية حيث ظهرت حمى الشراء بصورة جنونية.

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ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات رواد الصفحات التي نشرت المقطع فقد ظهر تركيز معظم المعلقين والمتابعين مع أزياء المذيعة التي كانت ترتديها, حيث أطلت رفيدة وهي ترتدي ملابس ضيقة وقصيرة كشفت عن “ساقيها” حسبما وصفها المتابعون في تعليقاتهم.

وطالب هؤلاء نجمة قناة العربية بالاحتشام خصوصاً بعد ظهورها المتكرر بمثل هذه الملابس الضيقة والقصيرة وكان أخرها في ليلة تكريم الفنان السوداني العملاق عبد الكريم الكابلي, حيث ظهرت رفيدة ياسين كمقدمة للحفل الذي تابعه المئات من داخل القاعة وعبر الشاشات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)