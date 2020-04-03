عاااااجل.. وزير الصناعة يرفع سعر الرغيفة إلى (جنيه ونصف)

التاريخ: 02-أبريل-2020
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أفاد مصدر موثوق أن وزير الصناعة و التجارة مدني عباس مدني، قد اتفق مع إتحاد المخابز على رفع سعر الرغيفة إلى (جنيه و نصف) مع الإبقاء على وزنها، و أكد المصدر على أن القرار سيتم تنفيذه ابتداءً من الغد الجمعة.
وبحسب موقع السوداني، كان إتحاد المخابز يعتزم تنفيذ إضراب شامل عن العمل غداً الجمعة قبل اجتماعه مع وزير الصناعة اليوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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