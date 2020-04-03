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عاااااجل.. وزير الصناعة يرفع سعر الرغيفة إلى (جنيه ونصف)

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التاريخ: 02-أبريل-2020

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عاااااجل.. وزير الصناعة يرفع سعر الرغيفة إلى (جنيه ونصف)

أفاد مصدر موثوق أن وزير الصناعة و التجارة مدني عباس مدني، قد اتفق مع إتحاد المخابز على رفع سعر الرغيفة إلى (جنيه و نصف) مع الإبقاء على وزنها، و أكد المصدر على أن القرار سيتم تنفيذه ابتداءً من الغد الجمعة.

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وبحسب موقع السوداني، كان إتحاد المخابز يعتزم تنفيذ إضراب شامل عن العمل غداً الجمعة قبل اجتماعه مع وزير الصناعة اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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