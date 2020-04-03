حمدوك: عازمون على التغلب على قائمة من التحديات أبرزها الأزمة الاقتصادية

قال د. عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء “إنه منذ أن أدينا القسم كحكومة واجهتنا قائمة طويلة من التحديات والمشاكل والعقبات التي عقدنا العزم على التغلب عليها”.

وقال حمدوك في خطابه بحسب (سونا) مساء اليوم، الخاص بمبادرة (القومة للسودان-الحملة الشعبية للبناء والتعمير) كان أبرز هذه التحديات هي الأزمة الاقتصادية التي جاءت نتاجاً لإرث كالح من الفساد وسوء الإدارة والتبديد والإهدار لموارد الدولة، فضلاً عن آثار عقود طويلة من العزلة الاقتصادية عن العالم نتيجة لسياسات النظام المخلوع.

وأضاف حمدوك “بينما كُنا نكافح هذه التحديات الاقتصادية ظهر فيروس كورونا الذي أثر بشكل هائل على الاقتصاد العالمي ولن يكون السودان استثناءً، وفي هذا الصدد نحن في حكومة الفترة الانتقالية نعمل مع شعبنا وكل شعوب العالم لهزيمة هذا الوباء الخطير.

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وقال إنه مع ظهور فيروس كورونا المستجد تستمر المساعي المختلفة في شتى بقاع العالم من سياسيين وكوادر طبية وناشطين وقطاع خاص ووسائل إعلام وتتضافر جهودهم ساعة بعد ساعة وتتضاعف لمحاربة انتشار هذا الوباء.

وأضاف رئيس الوزراء “كلي ثقة بأن التماسك والتآزر الذي ظهر في الفترة الماضية هو نقطة الانطلاق الحقيقية التي من خلالها سنتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)