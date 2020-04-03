وزارة الطاقة تعلن وصول كميات كبيرة من الوقود ميناء بورتسودان

الخميس 2 أبريل 2020

كتب محمد أمين

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، اليوم، وصول (3) بواخر بنزين وباخرتي جازولين إلى ميناء بورتسودان، في انتظار إكمال إجراءاتها.



واشار رئيس قسم التوزيع بالمؤسسة السودانية للنفط، جمال حسن، إلى دخول باخرة بنزين واحدة إلى المربط وشروعها في التفريغ الذي سيستمر (48) ساعة، على أن تبدأ باخرة الجازولين في التفريغ عقب انتهاء الأولى.

وقال حسن إن حمولة الباخرة الواحدة تبلغ (40) ألف طن باستثناء إحدى باخرات الجازولين صغيرة الحجم وتحمل (22) ألف طن وهي موجودة قبل الأسبوع الماضي، وعزا تأخير تفريغ الحمولات إلى الإجراءات والرسوم.