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الخميس 2 أبريل 2020
كتب
محمد أمين
أطلق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مبادرة (القومة للسودان) وهي حملة شعبية يحث السودانيين للمشاركة في بناء الوطن.
وأقر حمدوك في خطاب للامة السودانية اليوم (الخميس) بان البلاد تواجه فترة عصيبة، وأن مسؤولية جماعية للتغلب عليها بالتكاتف والتعاون والعمل المشترك.
وقال: " لن نكذب على الشعب السوداني ونقول إننا لا نواجه تحديات جسام".
وأضاف من أبرز التحديات الازمة الاقتصادية التي جاءت نتاجا لارث كالح من الفساد وسوء الإدارة والتبديد والاهدار لموارد الدولة، وعقود طويلة من العزلة الإقتصادية عن العالم نتيجة لسياسات النظام المخلوع.
وقال بينما كُنا نكافح هذه التحديات اظهر فيروس كورونا الذي أثر بشكل هائل على الإقتصاد العالمي ولن يكون السودان إستثناءً، وان الحكومة تعمل مع شعبنا وكل شعوب العالم لهزيمة هذا الوباء الخطير.
وقال أن المبادرة دعوة للتبرع الجماعي لإعادة بناء وإعمار البلاد بعد عقود من الدمار والانهيار.
واشار إلى ان هذه االحملة الشعبية جاءت نتيجة لتضافر من الجهود والمبادرات الشعبية المستمرة من شعبنا الملهم وهي تستهدف مشاركة كل سوداني و سودانية داخل وخارج البلاد.
وقال رئيس الوزراء: "حددنا القضايا رئيسية طارئة يجب معالجتها بصورة عاجلة، مؤكدا أن عمل الحملة لن يتوقف عند حالات الطوارئ، وستكون بداية للمشاريع الإستراتيجية القومية في الزراعة والصناعة وتطوير الموانئ وتأهيل السكة الحديد والسدود".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الوزراء يطلق حملة تبرعات لبناء السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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