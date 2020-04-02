ترقبوا الكارثة الكبرى.. بقلم هاجر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لكم ان تتخيلوا كم من المواطنين اصيبوا جراء اختلاطهم بالحالات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة والتى اكدت اصابتهم بفيروس كورونا، الا ان هنالك اعداداً من المصابين الذين لم تعلن عنهم وزارة الصحة لاسباب قد تتعلق بانهم لم يقوموا باجراء الفحص المخبري؟ او لم تبد عليهم اعراض المرض، او انهم مازالوا يصارعون الاعراض ويتحججون بانهم مصابون بنزلات برد عادية، اذن الذين لم يتمكن منهم المرض ومازالوا يمارسون حياتهم بطريقة طبيعية وهم يحملون المرض اعدادهم كبيرة، وهذا هو الخطر والكارثة التى ستفجرها الايام القادمة.

يا بنى جلدتى انى لاحذركم، فوالله قد لا يشعر احدكم بالمرض ويسير بيننا ناشراً للوباء دون قصد ، وانى من هذا المنطلق احمل السلطات الصحية بمطار الخرطوم ووزارة الصحة المسؤولية كاملة لتفريطهم وتسببهم المتعمد في نشر الاصابة، وهذا ليس اتهاماً ولكنها حقائق سأشرحها لكم.

جميعكم يعلم ان حملة فيروس (كوفيد_١٩) وهى الحالات السبع المعلن عنها حتى يوم امس جميعهم قدموا من خارج البلاد، وحضروا للسودان قادمين من الامارات ومصر وغيرها من الدول الموبوءة، وتلك الحالات دخلت السودان عبر مطار الخرطوم بتواريخ ما بين (١٣و ١٥) مارس، واكتملت فترة حضانة المرض الاسبوعين، وها هم الآن يكابدون من اجل البقاء، وبينهم من قضى نحبه.

نحن نتساءل عن الكيفية التى تسرب فيها اولئك المرضى من مطار الخرطوم حتى وصلوا لاسرهم؟ اليس من المفترض ان هنالك حجرا صحيا بالمطار؟ اليس من المفترض ان يخضع كل القادمين براً او جواً للحجر الصحى اسبوعين، ومن ثم فحصهم قبل اطلاق سراحهم؟

ما يحدث يضعنا امام خيارين لا ثالث لهما، وهما اما ان المصابين عبروا المطار بقصد من السلطات وتقصير واهمال منها، او ان هنالك فاسدين يسمحون للمصاب بالدخول دون المرور بالحجر الصحى واجراء الفحوصات المخبرية، وهذين الفرضين يجعلانى اطالب بشدة بالتحقيق مع السلطات الصحية بمطار الخرطوم واتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة كل عناصر الخدمة الذين كانوا موجودين عند مرور تلك الحالات الحاملة للفيروس ودخولها البلاد دون تعريض للفحص او الحجر.

ونطالب بتقييد بلاغات ضد سلطات الحجر بمطار الخرطوم تحت طائلة الاهمال والشروع في القتل، لأن السماح بعبور اى حالة يعنى السماح بنشر الوباء والموت الزؤام للمواطنين دون اهتمام

بما يحدث الآن من انتشار للمرض. السلطات الصحية في مطار الخرطوم ووزارة الصحة مسؤولان عنه مسؤولية تامة، فلا تحدثونى عن محجورين هربوا وشردوا من الحظر، ولكن حدثونى عن مواصفات الحجر الصحى والاشتراطات المطلوبة الواجب توفرها بمقار الحجر الصحى المختلفة.

حدثونى عن عفوية الشعب السودانى وحدثونى بجدية عن اعداد الذين اصيبوا من جراء اختلاطهم بحالة حى العزبة، والمصابين الذين اختلطوا بالحالتين (٦) و(٧) وغيرها من الحالات.

لا تنخدعوا ولا يغرنكم ما يقال ان الفيروس لا يعيش في درجات الحرارة المرتفعة. الفيروس يا سادة يتأقلم مع كل الظروف المحيطة ويتحول الى كائن حى متى ما وصل الرئة.

انى لاجدكم يا بنو شعبي تستهترون بالوباء تتخالطون في صفوف الرغيف، وليس ذنبكم بل ذنب الحكومة التى كان من المفترض ان تتخذ اجراءات تحوطية وتسعى لتوفير الدعم للمواطن وتوزيع السلع الاستهلاكية على المواطنين، بابتداع آلية تقلل احتكاك الناس بعضهم بعضاً.

كسرة

المسؤولون الشايفين انهم ما قادرين يكملوا ويقوموا بالتزاماتهم كاملة حيال الشعب اخير ليكم استقيلوا وخارجوا نفسكم بس كمان كما تدينوا تدانوا.

بالمناسبة هذه الايام سجن كوبر انسب مكان تحمى فيهو نفسك من مرض الكورونا، لذلك اي مسؤول شاعر بالفشل يقدم استقالته، وحنعمل هاشتاقات عشان يلحقوكم البشير واعوانه ويلقوا ليكم غرف حبس منفرد بداخلها تلفزيون تراقبون من خلاله ما تفعله الكرونا في العالم وما فعلتموه انتم في الشعب السودانى من دمار وفقر وجوع واشياء تانية حامياني.