لا تستعجل يا مفرح!.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وهل وفق اكرم في أي قرار اتخذه منذ أن تسلم منصبه كوزير للصحة ، ام ظل يتصرف كالبصيرة ام حمد التي هدتها عبقريتها الفذة الى قطع رأس الثور لاخراجه من الجرة؟!

فشلت وزارة اكرم في عزل القادمين من خارج البلاد والذين ظل معظمهم يقتحمون موانع الحجر الصحي الذي يحول دون دخولهم واختلاطهم بالمواطنين خاصة مع عدم توفير المعينات التي تستبقيهم في الحجر ، ولولا لطف الله بشعبنا الصابر لأصاب الفيروس منا ما لم يصب كل دول العالم ، فالله اكرم يا أكرم من ان يبتلينا بالقحاتة والكرونا في آن واحد!

كتب احدهم تغريدة على الواتساب فقال :

(وزير الشؤون الدينية (مفرح) شغال بيديهو وكرعيهو عشان الناس يخلوا الصلاة في الجامع!

الزول ده حقو يمشي يشوف الزحمة الكبيرة في صفوف الخبز والمواصلات والجازولين والاسواق ، عشان يعرف إنو كورونا لو جات السبب فيها سياسات الحكومة وعدم تصديها لمشاكل الناس وليس صلاة الجماعة!

أقول مسترسلا ومذكرا الوزير مفرح إن رمضان على الابواب فلا تستعجل اصدار فتوى او قرار خاطئ ، ولاحرج البتة في منع صلاة الجماعة بشرطين اثنين : الا تكون الصلاة هي (الحيطة القصيرة) التي تصدر القرارات بشأنها في وقت يتزاحم الناس فيه بالمناكب في المواصلات العامة والاسواق وصفوف الخبز والوقود ، سيما وأن توفير كل ذلك من مسؤولية الحكومة العاجزة عن توفير تلك السلع ووسائل النقل وكذلك يجب ان يتم التحقق من انتشار الوباء بما يحتم تلك المعالجات الاضطرارية خاصة وأن كل المصابين ، الذين لم يتجاوز عددهم حتى الآن السبعة مرضى مع حالتي وفاة ، قادمون من الخارج الأمر الذي يرجح الافادة العلمية التي نشرها أحد مراكز البحث الامريكية ، والتي تشي بأن السودان يقع في (حزام الأمان) من انتشار الكرونا خاصة وأن الاصابات في الدول التي يضمها ذلك الحزام شبيهة في رأيي ، من حيث العدد بالسودان ، كما أن تلك الدول تماثل بلادنا في الطقس ودرجات الحرارة.

ثانيا فإن على مفرح أن يحيل توجيهات وزير الصحة اكرم الى دائرة الفتوي بمجمع الفقه الاسلامي والذي عليه أن يتحقق ويتداول الأمر بدون ضغوط قبل اصدار التوصية التي يراها.

نصيحة اخرى لمفرح أن يعهد بالاعلان عن الفتوى الى مجمع الفقه معطيا القوس لباريها ، فهو الاولى بالتصديق كونه يضم علماء يتحلون بمصداقية اكثر منه لدى المواطنين خاصة وأن مفرح ليس عالما فقد خرج الى الناس اول مرة بخطاب سياسي كان خلاله مرتديا بنطلون جينز مع فنلة شبابية ولم يوح مظهره آنذاك بأنه من اهل العلم.

أكرر أنه لا حرج البتة في استصدار قرار فالاسلام دين يتيح التيسير فقد قال صلى الله عليه وسلم :(يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) ..لكن ذلك ينبغي ان يصدر من اهل العلم لا من اهل السياسة ، فذلك احري بأن يصدق ويؤخذ به من الموطنين الحريصين على أخذ دينهم ممن يثقون في علمهم وتدينهم.