احكِم عِقالها بيدك.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كل ما يُثار عن وباء «كورونا» في السودان يظل مجرد أخبار تحتملُ الصواب والخطأ، لكن تبقى الحقيقة الثابتة أن كل الحالات السبع المُثبتة التي ظهرت حتى فجر أمس جاءت عبر مطار الخرطوم، ومع ذلك لم يكتشفها أحد أثناء الدخول للبلاد، وهنا يقفز السؤال الجوهري لعامة الناس: لماذا لم تُكتشف هذه الحالات السبع؟ والإجابة نجدها عند مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية الدكتور بابكر المقبول الذي أقرَّ بعدم وجود جهاز لفحص «كورونا» بمطار الخرطوم، وأشار إلى أن الفحص المستخدم بالمطار عبارة عن ماسح حراري ويؤخذ به حال ظهر ارتفاع في الحرارة بعد معاينة الطبيب، وأضاف أن الكثيرين مروا عبر المطار دون أن يظهر عليهم ارتفاع في درجة الحرارة مؤكداً أن الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض حالياً دخلوا البلاد في فترة حضانة المرض ولم تظهر عليهم الأعراض.. وهنا يقفز سؤالان آخران: طالما أنهم قادمون من دول موبوءة لماذا لم يُطبق عليهم الحجر الصحي بالمطار أو غيره لمدة اسبوعين؟ ولماذا سُمح لهم بالمغادرة قبل انقضاء فترة حضانة المرض؟

والحقيقة الأشمل التي لا تقبل التأويل والمغالطات أيضاً أن كل الحالات التي ظهرت جاءت من الخارج، والتي يتوقع أن تظهر خلال الاسبوع المقبل ستكون كلها من الخارج خاصة القادمين من المعابر

على الحدود مع دول الجوار، وهؤلاء معظمهم تسلل وهرب ولاذ بالفرار من سلطات الحجر الصحي وقد أكملوا فترة حضانة المرض الآن فلنستعد إذن لما هو محتمل، ولهذا يجب أن ترتفع عند الجميع الحساسية تجاه هذا الوباء خاصة هذه الأيام.

والحساسية في ظني يجب أن تبدأ من المخابز والمواصلات العامة والصرافات ومحطات الوقود وغاز الطهي، وهنا لا ندعو الحكومة أن تحل مشكلة الوقود والمواصلات والخبز خلال 24 ساعة لتفادي الزحام لأنها لن تستطيع ذلك وليس بمقدورها أن تفعل، لكن ما تعجز عنه الحكومة يمكن أن يفعله المواطنون أنفسهم بابتكار أساليب متعددة تقيهم شرّ الازدحام كأن يأتوا إلى المخابز بكامل الحذر متخذين من إجراءات الوقاية ما يلزم بالضرورة، كلبس الكمامات والقفازات والتباعد الشديد وتنظيم أنفسهم بحفظ أدوارهم في صف الخبز دون الحاجة للاصطفاف وقد تم تجريب هذا الإجراء بصورة جيدة في بعض الأحياء مثلاً إذا جئت إلى المخبز فأخبِر الذي قبلك بأنك من يليه ثم خذ مكاناً قصياً، وليخبرك الذي يليك بأنه بعدك وينأى بنفسه وليكن الواقفين في الصف ثلاثة أو أربعة على مسافات متباعدة، وهكذا يمكن أن يمتنع الناس من الخروج من المنزل إلا لضرورة، وما أكثر الضروريات، مع الإكثار من غسل الأيدي بالصابون والمطهرات، مع تفعيل مبادرات الإطعام التي ظهرت كإشراقة في هذه البلاد.

أقول ذلك استناداً على قناعة راسخة بأن الخروج من مأزق وشراك فيروس كورونا القاتل بيد المواطن نفسه، ولا أحد سواه من البشر ينقذه من براثن الموت بـ «كورونا»، فاعقلها لوحدك ولا تترك عِقالها لأحد سواك ثم توكل على الحي الدائم، ومن توكل على الله فهو حسبه….اللهم هذا قسمي فيما أملك.

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.