وزارة العمل: إطلاق حملة توحيد البيانات لخفض الفقر

عقد اليوم بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية اجتماع بحضور وكيل الوزارة السيد محمد الشابك و مديري كل من مصرف الادخار، الأسرة، البلد، المزارع التجاري و EBS للبدء في إطلاق حملة توحيد البيانات التي تعمل عليها الوزارة.

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وأوضحت المهندسة رشا عبيد مسؤول الحملة بالوزارة بحسب (سونا)، أنه تم إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسجل الاجتماعي التي يتم من خلالها توزيع كروت إلكترونية لمستحقي الزكاة، المعاشات، التأمين الصحي، التأمينات الاجتماعية، والأسر التي تستهدفها مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر التابعة للوزارة حتى يصل الدعم مباشرة من خلال هذه الكروت.

وتم توصية مديري البنوك بتوفير الكروت الإلكترونية و منصات الدفع الإلكتروني، حيث أنه تم حتى الآن حصر 3 ملايين 77 أسرة وسوف يتم إكمال بيانات جميع الأسر مستحقي الدعم في السودان باستخدام الرقم الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)