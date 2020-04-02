التاريخ: 02-أبريل-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الإتحادية، أن مجمل حالات الإشتباه بـ”كورونا المستجد”، بمراكز العزل بالسودان بلغت “127” حالة إشتباه منها “15” حالة إشتباه ليوم أمس “الأربعاء”. Advertisements ونوهت التقارير بحسب موقع السوداني، إلى متابعة “2833” شخصاً من القادمين من عدد من الدول الموبوءة وعبر مطار الخرطوم منذ 25 يناير الماضي منتشرين في عدد من الولايات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع حالات الإشتباه بـ”كورونا” في السودان إلى “127” حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.