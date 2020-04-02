النائب العام يوجه بعدم القبض ومضايقة الكوادر الطبية أثناء حظر التجوال

التاريخ: 02-أبريل-2020
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وجه النائب العام تاج السر الحبر بعدم منع الأطباء و منسوبي المهن الطبية الأخري و الكوادر المساعدة، من الحركة اثناء ساعات حظر التجوال.
ومنع القوات النظامية ووكلاء النيابة من القبض عليهم أو تسبيب أي نوع من المضايقة لهم أثناء ساعات حظر التجوال لتأدية واجبهم، موضحاً أن المطلوب تقديم مساعدة لهم و التعامل بإحترام.
كما وجة الحبر بحسب موقع السوداني، بتسهيل حركة الاسعافات و اسعاف المرضى خلال ساعات الحظر مع مراعاة كل التوجيهات من وزارة الصحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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