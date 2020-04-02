النائب العام يوجه بعدم القبض ومضايقة الكوادر الطبية أثناء حظر التجوال

وجه النائب العام تاج السر الحبر بعدم منع الأطباء و منسوبي المهن الطبية الأخري و الكوادر المساعدة، من الحركة اثناء ساعات حظر التجوال.

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ومنع القوات النظامية ووكلاء النيابة من القبض عليهم أو تسبيب أي نوع من المضايقة لهم أثناء ساعات حظر التجوال لتأدية واجبهم، موضحاً أن المطلوب تقديم مساعدة لهم و التعامل بإحترام.

كما وجة الحبر بحسب موقع السوداني، بتسهيل حركة الاسعافات و اسعاف المرضى خلال ساعات الحظر مع مراعاة كل التوجيهات من وزارة الصحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)