وفد الحكومة لمفاوضات السلام يؤكد ضرورة التعجيل بحسم ملف للسلام

أصدر وفد الحكومة الانتقالية المفاوض بياناً اليوم أكد فيه ضرورة التعجيل لحسم ملف السلام مؤمناً على ضرورة مواصلة الحوار حول الموضوعات العالقة.

وفي مايلي بحسب (سونا) نص البيان:

حرصاً من جميع الأطراف على ضرورة التعجيل بحسم ملف السلام واستغلال الظروف السياسية المواتية للوصول إلى سلام شامل في أقرب وقت ممكن؛ توصلنا في وفد حكومة السودان مع شركائنا في الجبهة الثورية السودانية وفريق الوساطة من حكومة جنوب السودان على ضرورة مواصلة الحوار حول الموضوعات العالقة في مساري دارفور والمنطقتين والقضايا القومية عبر الحوار غير المباشر؛ تسلم وفد الحكومة قائمة من الموضوعات التي نعمل الآن للرد عليها خلال ال ٧٢ ساعة القادمة.

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نسبةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها العديد من دول العالم فإن خيار الحوار غير المباشر وسيلة ممكنة لتكملة موضوعات السلام مع الجبهة الثورية خاصة وأن الموضوعات المتبقية ليست بالقضايا المعقدة فكل الموضوعات والمشكلات المرتبطة بجذور الصراع وجدت حظها من النقاشات الأولية ، وتم التوافق حولها ،وتبقت فقط القضايا المرتبطة بنسب قسمة السلطة والثروة والقضايا ذات الخصوصية.

نعمل بكل ما في وسعنا لحسم ما تبقى من ملفات السلام بما يفتح الفرص أمام البناء والتنمية وإنهاء الحروب وأسبابها نهائياً وإعلان العام “٢٠٢٠” عاماً لإسكات الحرب للأبد بإذن الله.

محمد حسن عثمان التعايشي

الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض

٢ أبريل ٢٠٢٠

الخرطوم (أخبار الخليج 365)