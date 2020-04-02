الوساطة : استئناف التفاوض بمنبر جوبا اعتباراً من اليوم الخميس

التاريخ: 02-أبريل-2020 فى : أخبار 13 مشاهدة أعلنت الوساطة الجنوبية لسلام السودان بجوبا عن استئناف التفاوض بين الحكومة والجبهة الثورية السودانية اعتباراً من اليوم الخميس بمدينة جوبا . Advertisements وكان وفد المفاوضات قد علق جلسات التفاوض لمدة أسبوع بسبب فاجعة رحيل الفريق أول جمال الدين عمر وزير الدفاع، رئيس فريق الترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام السودانية بمدينة جوبا. وأوضحت الوساطة فى بيان صحفى أصدرته اليوم بحسب (سونا)، أن الطرفين اتفقا على استئناف التفاوض وأن يكون الحوار بصورة غير مباشرة في بداية الأسابيع الأولى من شهر أبريل الجاري للأسباب الصحية المتعلقة بجائحة كورونا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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