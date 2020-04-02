إسبانيا تشيد بالعناية الطبية التي وجدها مواطنها المصاب بـ”كورونا”

أجرى السيد ألبرتو أوثيلاي، سفير إسبانيا في السودان اتصالاً بوزارة الخارجية السودانية، أعرب خلاله عن فائق امتنانه للرعاية التي وجدها المواطن الإسباني مانويل مارتنيز الذي أصيب بفيروس كورونا، وشفي منه تماماً، بعد تلقيه الرعاية الصحية الكاملة من السلطات الصحية بالبلاد.

وقال السفير بحسب (سونا)، إن المواطن الإسباني مارتنيز سعيد وراضٍ تمام الرضى عما وجده من رعاية.

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وطلب السيد السفير الإسباني من وزارة الخارجية أن تنقل شكره للسيد وزير الصحة والطاقم الطبي الذي باشر حالة المريض، مشيداً بالمهنية العالية والإخلاص في العمل اللذين تحلى بهما.

وكانت “وكالة السودان للانباء” قد اجرت لقاءً حصرياً مع الاسباني مانويل مارتنيز وهو يخطو الخطوة الاولى من باب المركز الطبي في جبرة بالخرطوم عبر خلاله عن خالص شكره وامتنانه للطاقم الطبي السوداني وللرعاية الصحية الممتازة التي وجدها منه و من التعامل الراقي من شعب وحكومة السودان في الفترة التي قضاها في العزل 18-31 مارس 2020.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)