لجنة إزالة التمكين تصدر قرارات قوية باسترداد مؤسسات لصالح الدولة

عقدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، اجتماعاً اليوم برئاسة الفريق ركن ياسر العطا عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة واتخذت عدداً من القرارات.

وأشار عضو اللجنة الدكتور صلاح مناع المتحدث باسم اللجنة، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة عصر اليوم بالقصر الجمهوري بحسب (سونا)، إن اللجنة سوف تستمر في عملها في محاربة الفساد، لافتاً إلى أن القرارات شملت استرداد مستشفى البان جديد والأكاديمي التعليمي من جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا لصالح وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مشيراً إلى أيلولة كافة أصول المستشفيين لوزارة الصحة بالخرطوم.

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وكشف مناع عن حجز واسترداد كل ممتلكات نادي الطيران لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وضم أصوله لسلطة الطيران المدني، كما شملت القرارات إلغاء سجل هيئة الدعوة الإسلامية وأيلولة كل الأصول العقارية والمنقولة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأشار مناع إلى أن القررات شملت إنهاء خدمة الأمين العام وأمناء الولايات بالصندوق القومي لدعم الطلاب بكافة ولايات السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)