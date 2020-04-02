الصحة الاتحادية تعلن أول إصابة عبر المخالطة بـ”كورونا” بالسودان

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” عبر المخالطة بالسودان ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى (8) إصابات. وكشفت وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. سارة عبدالعظيم في تصريح صحافي بحسب (سونا)، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا عبر المخالطة ليبلغ عدد الحالات ثمانية. Advertisements وجاءت تصريحات وكيل وزارة الصحة، عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية. وكانت مجمل الإصابات السبع الماضية لسودانيين وأجانب قدموا من الخارج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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