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حمدوك يتلقى اتصالا ً هاتفياً من مسؤول رفيع بالاتحاد الأوربي

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التاريخ: 02-أبريل-2020

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حمدوك يتلقى اتصالا ً هاتفياً من مسؤول رفيع بالاتحاد الأوربي

تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية بالاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل عبر من خلاله عن تضامنه مع سيادته بعد العملية الإرهابية الفاشلة التي تعرض لها موكبه قبل أسابيع في الخرطوم.

 

وشدد السيد بوريل بحسب (سونا)، على موقف الاتحاد الأوربي الإيجابي تجاه عملية الانتقال الديمقراطي الجارية في السودان والتزام الاتحاد الأوربي الكامل بدعم الحكومة المدنية الانتقالية في السودان. كما أكد مواصلة هذا الدعم على الرغم من جائحة التي تأثرت بتبعاتها جميع دول العالم.

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من جانبه رحب رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك بإتصال الجانب الأوروبي وجدد حرص السودان على تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوربي وأكد على تعاون الشعب والحكومة السودانية مع شعوب ودول الاتحاد الأوربي وسائر دول العالم لمكافحة جائحة كورونا(كوفيد- ١٩).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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