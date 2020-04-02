اصدار 13 قراراً حول ازالة التمكين ومحاربة الفساد

التاريخ: 02-أبريل-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة اصدرت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال اليوم بحسب (سونا)، ثلاثة عشرة قراراً تراوحت بين الإعفاء لمديري إدارات بعدد من الوزارات إلى إنهاء خدمات عدد من العاملين بوزارتي المالية والشباب والرياضة وإلغاء تسجيل و تراخيص عدد من المنظمات والشركات واسترداد وأيلولة عدد من المستشفيات لوزارة الصحة بولاية الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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