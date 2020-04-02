عاجل.. تفاصيل إقالة منسوبي النظام المعزول من أجهزة الدولة 

الخميس 2 أبريل 2020

المعزول عمر البشير

كتب محمد أمين

أصدرت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال اليوم (الخميس)، عددأ من القرارات شملت اعفاء مدراء الادارات بعدد من الوزارات والمؤسسات وحجز اموالهم ومنعهم من السفر.



وقال الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال ، عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، إن هناك بعض القرارات تم تاجيلها لمزيد من الدراسة.

وأكد الفكي في مؤتمر صحافي ان ازالة التمكين احد اهداف ثورة ديسمبر وخط استراتيجي لحكومة الفترة الانتقالية ومن مطلوبات الثورة وفقا لما نصت عليها الوثيقة الدستورية.

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من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة، صلاح مناع ان الايام المقبلة ستشهد صدور قرارات اخرى بشأن ازالة التمكين، وذلك استنادا على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. واضاف اصدرت اللجنة قرارا باسترداد مستشفي البان جديد من جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا والمستشفي الاكاديمي التعليمي من جامعة العلوم والتكنولوجيا على ان توؤل كل الاصول والممتلكات لوزارة الصحة بولاية الخرطوم.

وأشار مناع إلى أن اللجنة اصدرت قرارا بالغاء سجل هيئة الدعوة الاسلامية وايلولة كل الاصول العقارية والمنقولة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

كما قال عضو اللجنة، وجدي صالح ان اللجنة قررت انهاء خدمة واحد وخمسين موظفا بوزارة الشباب والرياضة، تم تعيينهم علي اساس التمكين، بالاضافة إلى انهاء خدمة واحد وخمسين عاملا بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وأوصت اللجنة باعفاء مديري ادارات بوازارة التخطيط العمراني ومصلحة الاراضي وصندوق الاسكان والتعمير.

وأوضح أن اللجنة قررت انهاء خدمة المدير العام لقناة النيل الازرق حسن فضل المولي دفع الله، وحجز واسترداد اسهم بنك النيل البالغ عددها ١٦مليون سهم من صفوة الحاج محمد لصالح وزارة المالية ولاية الخرطوم.

وأصدرت لجنة تفكيك النظام المعزول قرارا بحل عددا من مجالس المهن بالمشاريع الزراعية "الجزيرة، السوكي، المناقل والرهد".