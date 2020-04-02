محمد النصري يرثي طفلة القرير (أريج)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عبر الفنان محمد النصري، عن حزنه الشديد لحادثة اغتصاب ومقتل طفلة القرير “أريج”، وكتب النصري على صفحته بموقع فيس بوك:”إلى أريج.. عصفورة الجنة.. بينما يسكننا الوجع الشديد ونحتضن مأساتنا”. الحمد لله أن جناته الفسيحة ستحتضنك وستسكنينها وذلك هو العزاء.. الله يصبر والديك ويصبرنا نحن أهلك. وقال النصري بحسب صحيفة آخر لحظة إن أريج بكاها الرجال كما بكتها الأمهات والأخوات والبنوت، وختم منشوره بتقديم تعازيه الحارة لكل أهل القرير و أهل البلد.

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