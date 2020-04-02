(11) مليار جنيه لشراء محصول القمح الحكومة توفر (11) مليار جنيه لشراء القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن البنك الزراعي أن السعر التشجيعي الذي أعلنته الدولة لشراء القمح من المزارعين بمبلغ (3.500) جنيه مجزٍ ولا يوجد له منافس، وكشف مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة الرشيد عثمان عن استلام (170) ألف جوال من القمح زنة (100) من المساحات التي اكتمل حصادها حتى اليوم. ولفت لتوفير مبلغ (11) مليار جنيه تم توزيعها لجميع فروع البنك بولاية الجزيرة لسداد استحقاقات فائض القمح للمزارعين فوراً، وأكد عن تسليم إدارة مشروع الجزيرة (25%) من كميات الخيش المطلوبة لحصاد القمح إضافة لتوزيع مليون جوال بلاستيك مع توفير الموازين (طرناتة) في المحلج الصيني بالقرشي والمناقل إضافة للحصاحيصا ومدني والباقير، وذلك لضمان الاستلام حسب الوزن المحدد للجوال مائة كيلو حتى لا يتضرر المزارع بسبب جوالات البلاستيك. المادة السابقة فتح معبر أشكيت لحركتي الصادر والوارد المقالة القادمة إغلاق المحال التجارية في كسلا

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