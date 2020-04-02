إضراب عام للمخابز البلدية بود مدني

الخليج 365 :

نفذ أصحاب المخابز البلدية بمحلية مدني الكبرى في إضراب عام عن العمل اعتباراً من اليوم لأجل غير مسمى .

وأكد الأستاذ كمال محمد مصطفى الأمين العام للجنة تسيير المخابز بمحلية مدني في تصريح لـ(سونا) حرصهم على عدم إحداث بلبلة في المحلية بالتوقف عن العمل.

وقال إن أصحاب المخابز في المحلية تعرضوا لخسائر كبيرة خلال الفترة السابقة بسبب الزيادات الكبيرة في ترحيل الدقيق المدعوم إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة الخميرة والزيت والعمالة.

وأعلن مصطفى عدم توفر الغاز في المخابز لفترة طويلة مما أسهم في زيادة الأعباء المالية على أصحاب المخابز .