ثلاثة أسعار للدولار بالسوق الموازي بالخرطوم

الخليج 365 : سجل سعر الدولار بالسوق الموازي أمس ثلاثة أسعار، إذ شهد صباحاً ارتفاعاً غير مسبوق بلغ فيه سعر الشراء كاش (136) جنيه فيما بلغ سعره شيكاً (141) جنيه، فيما سجل منتصف النهار (134) جنيه كاش و(140) جنيه شيك، ووفقاً لمتابعات (الأحداث نيوز) سجل الدولار الان (133) جنيه للشراء و(130-129) جنيه للبيع .. وبرر تجار عملة بمنطقة وسط الخرطوم الأمر لوجود شح في المعروض، وأن السوق أصبح غير مضمون، بالتالي لا نلجأ إلى البيع بالساهل ونعمل على الاحتفاظ بها. المادة السابقة إرتفاع سعر جـرام الذهب بأسواق الخرطوم المقالة القادمة إضراب عام للمخابز البلدية بود مدني

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