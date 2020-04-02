حمد بن جاسم يفضح السعودية ويكشف تفاصيل مخططها السري بشأن أسعار النفط !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فضح رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، السعودية وكشف تفاصيل مخططها السري في التلاعب بأسعار النفط في العالم بالتنسيق مع روسيا، الأمر الذي أدى لانخفاض حاد بالأسعار.

وقال بن جاسم، في تغريدات عبر تويتر رصدتها “وطن”: “أزمة أسعار النفط الحالية تحدثت عنها كثيراً في السابق وأنا لست خبير بأسعار النفط؛ ولكن إذا استمر وضع الأسعار الحالي على الأقل ثلاثة أشهر، سوف نصل إلى نتيجة إيجابية على المدى المتوسط والبعيد”.وأضاف بن جاسم: “ستخرج كثير من شركات النفط الصخري وأنا أعتقد أن ما يجري بين روسيا والسعودية هو تنسيق بينهما لهذا الغرض، وليس كما يقال وضجيج انها حرب أسعار”.

وتابع: “أنا مع هذا التصرف إذا كان متبوعاً باستراتيجية واضحة لإنقاذ سوق النفط بشكل مستدام، المهم هل ستصمد هذه الدولتين أم لا!”.وأضاف بن جاسم: “ستخرج كثير من شركات النفط الصخري وأنا أعتقد أن ما يجري بين روسيا والسعودية هو تنسيق بينهما لهذا الغرض، وليس كما يقال وضجيج انها حرب أسعار”.

وتابع: “أنا مع هذا التصرف إذا كان متبوعاً باستراتيجية واضحة لإنقاذ سوق النفط بشكل مستدام، المهم هل ستصمد هذه الدولتين أم لا!”.