ابن سلمان يستكمل مسيرة الاعتقالات “المجنونة” مستغلا انشغال الرأي العام بكورونا

الخليج 365:

أكد حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين السياسيين في المملكة، تنفيذ السلطات السعودية حملة اعتقالات جديدة بصفوف معارضي ولي العهد محمد بن سلمان، الذي استغل انشغال الرأي العام بأزمة كورونا لاستكمال مخططاته.

الحساب الحقوقي أكد في تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أن السلطات في المملكة شنت حملة اعتقالات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مستغلة انشغال الرأي العام المحلي والعالمي بأزمة كورونا.وطالت هذه الحملة بحسب “معتقلي الرأي” عدداً كبيراً من الناشطين في المجال الإعلامي وآخرين.

وفي تغريدة لاحقة أوضح حساب “معتقلي الرأي” أن الاعتقالات طالت الناشط الإعلامي محمد الجديعي، وطالب الدكتوراه ماجد الغامدي، والناشط الإعلامي المعروف منصور الرقيبة وآخرين.وندد حساب “معتقلي الرأي” باستغلال السلطات السعودية أزمة كورونا لشن اعتقالات جديدة، وطالب بوقف ما وصفه بالمهزلة الحقوقية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وباقي معتقلي الرأي.

من جانب آخر، قال الحساب الحقوقي إن السلطات أفرجت عن الشيخ عبد الله السعد وإمام مسجده الذي اعتقل معه، وذلك بعد عشرة أيام من الاعتقال الذي وصف بالتعسفي.

ولفت إلى أنه مع حلول أبريل 2020، يكون قد مر عام تقريبا على اعتقال العديد من الناشطين والصحفيين تعسفيا، ومنهم عبد الله الشهري ورضا البوري وعلي الصفارة وفهد أبا الخيل.