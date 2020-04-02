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السودان يدين الهجوم الحوثي الإرهابي على السعودية

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الخميس 2 أبريل 2020

أكدت وزارة الخارجية السودانية موقفها الثابت تجاه أمن وسلامة واستقرار المملكة العربية ، وأدانت الهجوم الإرهابي الذي قامت به المليشيات الحوثية الأسبوع الجاري بإطلاق صواريخ باليستية علي مدينتي الرياض وجازان في السعودية.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الخميس- عن استنكارها وإدانتها بأقوى العبارات لهذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وسلامة شعبها، ويشكل إمعانا من طرف المليشيات الحوثية الإرهابية في انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

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وشددت وزارة الخارجية السودانية على تضامن جمهورية السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرار وسلامة شعبها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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