عاجل.. اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالمخالطة في السودان

الخميس 2 أبريل 2020 كتب محمد أمين أعلنت وزارة الصحة السودانية؛ اصابة جديدة بفايروس كورونا (كوفد19) لتبلغ جملة الاصابات 8 حالات في البلاد.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، إنه عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ تم اكتشاف أول حالة اصابة بفيروس كورونا عبر المخالطة.

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