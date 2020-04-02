الإفتاء المصرية تصدر فتوى بشأن حكم إعطاء الزكاة للعاطلين عن العمل بسبب كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يشرع إعطاء الزكاة للمواطنين العاملين بالأجور اليومية، والذين توقف عملهم بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأضافت الدار أنه يجوز كذلك تعجيل الزكاة لهم على قدر ما يكفي حاجتهم ويسد فاقتهم، ولا يقتصر الأمر على الزكاة، بل على الأغنياء والقادرين في المجتمع أن يشملوا هؤلاء المواطنين العاملين باليومية، ومن في حكمهم ممن قلّت دخولهم وتعطلت مواردهم، فيتكفلوا بنفقاتهم وصدقاتهم في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن.
وحثت الدار في فتواها كل المواطنين أن يستثمروا هذه الفرصة في مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم بما يمكن من الوسائل المادية والمعنوية، بالمسارعة في الخيرات، والمسابقة في المكرمات، والمساهمة بالطيبات، مشاركة لهم في ظروفهم الحرجة، ومساعدة لهم في تغطية نفقاتهم واحتياجات أهليهم وذويهم، وإظهارا للنخوة في أوقات الأزمات، ودفعا للمرض والوباء بمزيد الكرم والعطاء.
RT
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