الصين تصنع “أقنعة وجه” جديدة للوقاية من كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة “الشعب” الصينية، إن الصين تحقق اكتفاء ذاتيا في إنتاج الكمامات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأضافت الصحيفة، اليوم الخميس: “في العديد من المدن الصينية، لم يعد الناس في حاجة إلى شراء أقنعة الوجه (الكمامات) عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن الإجراءات، التي تم تنفيذها منذ الأيام الأولى لظهور الفيروس المسبب لمرض “كوفيد – 19″، ساهمت في زيادة إنتاج الكمامات بصورة كبيرة، حتى أصبحت الصين قادرة الآن على تغطية احتياجاتها المحلية ومساعدة الدول الأخرى بما تحتاج إليه من هذه المهمات الطبية، اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد”.

وشهدت المراحل الأولى لظهور المرض نقصا كبيرا في الكمامات، حتى أن بعض المدن أطلقت حملات واسعة للشراء عبر الإنترنت، لكن بعدما استعادت العديد من المصانع قدرتها الإنتاجية، وصلت الصين إلى اكتفاء ذاتي وأعلنت بعض المدن تعليق عمليات الشراء عبر الإنترنت لهذه الكمامات.

وتقول الصحية إن الكمامات أصبحت متوفرة في المتاجر وفي الصيدليات بأسعار معقولة، في الوقت الحالي.

وخلال الفترة بين 12 إلى 18 مارس/ آذار الماضي زاد الطلب على الكمامات في الصين بنسبة 97 في المئة، وفقا للصحيفة التي أشارت إلى أن إجمالي ما كان يتم توفيره من كمامات عبر الإنترنت في فبراير/ شباط الماضي وصل إلى 20 مليون كمامة في اليوم.

لكن بعدما حققت اكتفاء لحاجتها من الأقنعة محليا، بدأت الصين تتعاقد على كميات هائلة من الكمامات مع دول أخرى مثل فرنسا، التي طلبت مليار كمامة، من المقرر أن يتم تصنيعها في الصين خلال أسابيع.

وتقول الصحيفة إن الصين طورت نوعا جديدا من أقنعة الوجه، بمنقي هواء من نوع ممتاز، إضافة إلى مميزات أخرى تجعله صالح للعمل لمدة 48 ساعة، لقدرته أيضا على حماية الشخص من البكتيريا بأنواعها.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، يرصد خطوات تصنيع الكمامات الطبية، التي تنتجها الصين بعدما تم تطويرها لتصبح أكثر حماية.