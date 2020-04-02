دولة عربية تقترح إنشاء شبكة أمن غذائي موحدة لمواجهة فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدمت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إلى الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، اقتراحا يقضي بإنشاء شبكة أمن غذائي على مستوى هذه الدول، وكذلك إنشاء خطوط سريعة بالجمارك؛ لضمان انسياب المواد الغذائية والطبية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قالت الوزارة في بيان صحفي، عقب الاجتماع الاستثنائي الذي جرى عبر الاتصال المرئي بين وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ونظرائه الخليجيين، إن “الوزراء

يعملون على ورقة عمل خاصة بالأمن الغذائي الخليجي، ليتم إنجازها وإقرارها في القريب العاجل؛ لاسيما أن اجتماعات دورية تعقد للوزراء ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن”.

وأضافت: “اقترحت الكويت كذلك إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية وعبور المنتجات المعيشية الأساسية كالمواد الغذائية والطبية”.

وأوضحت أن “الوزراء بحثوا الآثار الاقتصادية لوباء “كورونا” المستجد (كوفيد-19) على دول الخليج”.

وأشار البيان إلى “استمرار التنسيق المشترك في هذه المرحلة، وتبادل المعلومات حول الأزمة، وتوحيد الجهود للحصول على الاحتياجات الغذائية في الوقت الراهن”.

وكان الاجتماع قد عقد بناء على دعوة من الأمانة العامة لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها دولة الرئاسة.