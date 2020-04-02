الجيش الليبي يسقط مقاتلة لحكومة الوفاق و يعلن مقتل قائدها ومساعده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن بيان للجيش الليبي إسقاط طائرة مقاتلة تابعة لقوات حكومة الوفاق ومقتل قائدها ومساعده.
بنغازي – سبوتنيك. وبحسب البيان أسقطت الدفاعات الجوية للجيش الوطني الليبي طائرة مقاتلة تابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية، ما أدى إلى مقتل قائدها ومساعده.
وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان اليوم الخميس إن “وسائط الدفاع الجوي تسقط طائرة مقاتلة من طراز (إل 39) تابعة لمليشيات مصراتة (قوات حكومة الوفاق)، ظهر اليوم، جنوب منطقة أبو قرين، وقتل على إثرها الطيار ومساعده وهم عبد الني العريق وإبراهيم فرج”.
وجدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، أمس الأربعاء، دعوته لأطراف النزاع في ليبيا إلى إيقاف القتال على الفور، والسماح للأجهزة الطبية بأداء مهامها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأكد المكتب أنه بعد تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لفيروس كورونا في ليبيا، وارتفاع العدد الإجمالي الآن إلى 10 حالات، فإنه يجب أن يتوقف القتال الجاري على الفور للسماح للسلطات الصحية ووكالات المساعدة باحتواء المزيد من انتشار الوباء.
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