أردوغان: نخوض كفاحنا ضد كورونا بحزم و عقلانية لكن دون ذعر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس 2 أبريل/نيسان، إنه ينبغي ألا تترك الحكومة التركية مواطنيها الذين يعانون من صعوبات مالية، على إثر الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأشار أردوغان في خطاب نقلته وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، إلى أن الحكومة التركية ينبغي ألا تترك أبدا المواطنين الذين يعانون من صعوباتتمادية.

وأضاف الرئيس التركي “على الأخص ينبغي ألا نترك أولئك الذين تعطلت أعمالهم أو لديهم دخل غير كاف بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا”.

وقال أردوغان: “هناك واجبات مهمة تقع على عاتف بلدياتها في ظل وباء كوفيد 19”.

وأردف “نعمل بغية الوقوف إلى جانب جميع مواطنينا من خلال التدابير التي نتخذها في كل المجالات”.

وتابع “أولويتنا القصوى تتمثل في ضمان تمكين مواطنينا من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون الحاجة إلى القلق بشأن معيشتهم”.

وأكد “نخوض كفاحنا ضد كورونا بحزم وبخطوات عقلانية متوازنة وبواقعية ودون ذعر”، مضيفا “نحمد الله أننا في وضع جيد مقارنة مع العديد من البلدان، لكن لا نرى ذلك كافيا”.