عاجل.. قرارات مهمة للجنة تفكيك النظام المعزول في السودان

الخميس 2 أبريل 2020 اصدرت لجنة تفكيك وازالة نظام الثلاثين من يونيو المعزول؛ قرارات باعفاء موظفين في وظائف قيادية بعدد نن الوزرات والشركات الحكومية.

وقال عضو لجنة التفكيك؛وجدي صالح؛ في مؤتمر صحافي اليوم(الخميس) ان القرارات طالت مدراء بوزارة التخطيط العمراني ومصلحة الاراضي وصندوق الاسكان. Advertisements واضاف شمل الاعفاء مدير قناة النيل الازرق؛ حسن فضل المولى؛ واسترداد 16 مليون من اسهم بنك النيل. واشار الى ان الاسهم تتبع لمنظمة الرضوان الخيرية وعبرها كان يتحصل المؤتمر الوطني على الدعم من مالية ولاية الخرطوم. وقال ان القرارا شملت استرداد هي استرداد مستشفيات مسجلة باسم وزير الصحة بولاية الخرطوم في النظام المعزول.

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