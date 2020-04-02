استشاري قلب: شدة كورونا على المصابين بأمراض القلب وكبار السن

قال د. يعقوب مرزوق الشيخ موسى استشاري القلب والقسطرة بمستشفى الشعب التعليمي إن “كورونا” فيروس يؤثر على كل الجسم، وبصوره أساسية على الرئتين، ويؤدي إلى ضيق التنفس ونقص تركيز الأوكسجين في الدم، مما يجعل المريض في حاجة لتركيب جهاز تنفس إصطناعي وأكد د. يعقوب مرزوق الشيخ في تصريح ل”سونا” اليوم أن الفيروس يؤثر على كبار السن حيث أن شدة الإصابة عندهم تكون أكثر من صغار السن. و أشار إلى أن وجود أمراض مزمنة كأمراض القلب، الصدر، الكلي والسكري تزيد من وخامة المرض(شدة الإصابة)، إضافة إلى نسبة تركيز الفيروس في الدم من العوامل المؤثرة في تحديد “وخامة” الإصابة. .

ونوه د. يعقوب أن مرضى القلب خاصةً ممن يعانون من ضعف أداء عضلة القلب لديهم قابلية أكثر لإكتساب العدوى والإصابة بالفيروس، كما أن درجة تأثير الفيروس عليهم أكبر، وبالتالي فإن “وخامة” المرض عندهم تكون أشد. وأضاف أن نسبة كبيرة من مرضى القلب هم في الأساس كبار في السن أيضاً، كما أن ما لايقل عن ٤٠٪؜ من مرضى القلب بالسودان لديهم مرض “السكري”، ونسبة غير قليلة منهم كذلك تعاني من أمراض الكلي وربما أمراض أخرى، وهذا كله يجعل مرضى القلب من أكثر الفئات تأثرًا بالمرض من حيث وخامته ( شدة الاصابة ) وأكثرهم حاجة لدخول العناية المكثفة، وتركيب أجهزة التنفس الاصطناعي، كما أن نسبة الوفيات لا سمح الله لديهم أكثر من غيرهم .

وقال د. مرزوق إن أعراض الإصابة بالفيروس تكون في العادة بسيطة مثل الشعور بالإعياء العام والفتور وآلام الجسم والمفاصل والكحة. وأشار إلى أنها أعراض يمكن للإنسان ألا ينتبه لها أو يتعامل معها كأعراض عادية ، منوهاً إلى أن الأعراض قد تزيد لتصل لمرحلة، الشعور بضيق التنفس، وعدم المقدرة على النوم. ولفت إلى أن تأثير الإصابة بالفيروس عند بعض مرضى القلب الذين لديهم احتقان سوائل الجسم الناتج عن مشاكل عضلة القلب بزيادة أعراضهم التي يعانون منها مسبقاً أو ظهور الأعراض مره أخرى، بعد أن اختفت لفترة. .

وقال علينا جميعًا العمل على تقليل فرص اكتساب العدوى، والإصابة بالفيروس، خاصة عند الأشخاص المصابين بأمراض القلب ، لذا عليهم أن يكونوا أكثر صرامة في التعامل مع هذا الأمر، بعدم الخروج من المنزل إلا للضروره القصوى، والابتعاد عن مخالطة الآخرين حتى من بالمنزل، غسل الأيدي بالماء والصابون مرارًا وتكرارًا، والابتعاد كليًا عن أي شخص رجع السودان من أي دولة خلال الفترة الأخيرة، أو أي شخص لديه أعراض كحة ورشح وحمى، حتى وإن لم يكن عائدًا من سفر .

وأضاف:على مرضى القلب كذلك المداومة على استعمال أدويتهم المعتادة والاتصال بالطبيب المعالج عند الشعور بأي أعراض، حتى وإن كانت خفيفة، والذهاب للمستشفي عند وجود أعراض ضيق التنفس بصورة واضحة، وهنا يجب الحرص على تقليل زمن تواجد المرضى بالعيادات أو المستشفيات والبعد عن الزحام داخل المستشفيات إضافة لتناول كميات أكثر من الفواكه، متى ما كان ذلك ممكناً، وتقليل استخدام ملح الطعام،والوجبات المالحة..

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)