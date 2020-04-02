حصاد (61) ألف فدان قمح بالجزيرة

التاريخ: 02-أبريل-2020 فى : اقتصاد 3 مشاهدة كشف محافظ مشروع الجزيرة المكلف المهندس مصطفي إبراهيم مصطفي، عن حصاد (61) ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة من جملة مساحة ٤٢٣ ألف فدان بنسبة 18٪ بإنتاجية (20- 30) جوال زنة (100) كيلو للفدان . Advertisements و طالب إبراهيم وفق وكالة السودان للأنباء، بضرورة توفير كميات إضافية من الوقود لمقابلة احتياجات حصاد وترحيل محصول القمح وترحيل المهندسين الزراعيين، فضلاً عن مطالبته بتوفير السيولة لشراء فائض القمح والتقاوي وتكملة نقص الخيش بعد وصول 3 آلاف بالة، موضحاً أنها لا تكفي للإنتاج المتميز الذي تحقق في الموسم، متوقعاً أن يصل إلى (6) ملايين جوال قمح . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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