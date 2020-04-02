إغلاق المحال التجارية في كسلا

أصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد، بحسب السودانى قراراً بإغلاق المحلات التجارية غير المرتبطة بالأكل والشرب والدواء بالولاية اعتباراً من السادسة صباح غدٍ الجمعة ولمدة أسبوعين قابلة للزيادة وفقاً للتقديرات الصحية لمنع دخول وانتشار فيروس “كورونا” .

وشمل القرار إغلاق “البوتيكات، صوالين الحلاقة والكوافيرات، محلات بيع الأجهزة الكهربائية، محلات الموبايلات وملحقاتها، محلات الأحذية، محلات العطور، الدلالة، محلات بيع الأقمشة، محلات حجز البصات السفرية إلى حين السماح لها بالسفر، وكالات السفر والسياحة، شركات الطيران، المغالق بالسوق الرئيس بمدن كسلا والقربة وحلفا الجديدة، بجانب محلات الأثاثات والأواني المنزلية والمكتبات”.

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وتوعد القرار المخالفين للأمر بالتعرض للعقوبة المنصوص عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للعام 1997م ووجه القرار الأجهزة العسكرية والأمنية والعدلية وإدارات المحليات بتنفيذ أحكام القرار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )