وزيرة الشباب تنهي خدمة موظفي صندوق دعم الأنشطة الشبابية

التاريخ: 02-أبريل-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة أعلنت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي بحسب سونا إنهاء خدمة جميع موظفي صندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية والذي يندرج تحت إشراف وزير الشباب والرياضة بصورة مباشرة.وجاءت الخطوة لمخالفة الملفات كافة لمعايير الخدمة المدنية المعمول بها. Advertisements وقالت البوشي في تصريح صحفي: “إننا في إطار جهودنا المبذولة لبناء مؤسسات الدولة وبموجب القرارات الوزارية التي قضت بحل مجلس الإدارة، عليه تقرر إنهاء خدمة جميع العاملين بصندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية”. يذكر أن الصندوق تأسس في عهد النظام البائد لدعم الأندية والاتحادات الرياضية والمكونات الشبابية، فيما اعتبره الكثيرون أنه حاد عن أهدافه الرئيسية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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